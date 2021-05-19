Южноуралец украл асфальтоукладчик и продал за бесценок

Предприимчивый челябинец продал асфальтоукладчик, оставленный без присмотра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Южный» поступило заявление от 35-летнего местного жителя, сообщившего, что с территории предприятия похищен асфальтоукладчик. Сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД Миасса задержали 32-летнего жителя Челябинска. Как выяснилось, проезжая мимо неохраняемой территории предприятия мужчина заметил асфальтоукладчик. Арендовав специальную технику, он похитил дорожно-строительную машину, после чего продал за 150 тысяч рублей.

По данному факту следствием ОМВД возбуждено уголовное дело о краже. Максимальная санкция данной части статьи – 10 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Техника изъята и после проведения следственных действий будет возвращена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.21

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