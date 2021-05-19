В субботу в Челябинске откроется первая выставка 6-й Уральской индустриальной биеннале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арт-фестиваля, первая выставка программы арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства откроется в Челябинске в пятницу, 22 мая. На ней будут представлены работы участников Лаборатории молодого искусства «DAKС» – перформативного проекта художников из Германии Детлефа Шлагхека и Леонида Харламова.

Итоговая выставка участников Лаборатории молодого искусства «DAKС» (Deutsche Akademie der Künste in Chelyabinsk – Немецкая академия искусств в Челябинске) откроется в галерее «Клоповник».

В течение двух недель челябинские художники, а также художники из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, специально приехавшие ради обучения, расширяли границы своих художественных практик вместе с немецкими наставниками Детлефом Шлагхеком и Леонидом Харламовым. В стенах Челябинского государственного института культуры будущие участники выставки сделали свой автопортрет в разных техниках – от стихотворного перформанса до анимации, посетили лекцию Дмитрия Гутова «Зачем нужно искусство?» из цикла «Время понимать», а после экскурсии по Челябинскому трубопрокатному заводу создали серии работ о рождении трубы.

«Окончание академии – это, по сути, итоговая выставка, которая пройдет в самоорганизованном пространстве «Клоповник». Всем участникам будут вручаться дипломы. Академия как бы ненастоящая, но профессора ставят оценки и, соответственно, при выпуске всем будут вручаться дипломы, а студенты-художники покажут свои дипломные работы на этой выставке», – комментирует куратор программы арт-резиденций Владимир Селезнев.

Художественные работы, демонстрирующие итоги образовательного эксперимента, создаются участниками лаборатории в течение последней недели обучения. 18 студентов с разным бэкграундом и художественным опытом, а также художники-преподаватели Детлеф и Леонид представят разные формы современного искусства: видео- и фотообъекты, инсталляции, перформансы. Выставка, состоящая в том числе из работ-коллабораций, будет открыта в течение месяца. Экскурсии по проекту, организованные командой галереи, позволят глубже погрузиться в тематику работ.

Лаборатория и выставка в Челябинске – часть программы арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. На время работы экспозиции в Челябинск запустятся Маршруты биеннале. Также проект будет представлен в итоговой видеоинсталляции программы арт-резиденций в Екатеринбурге.

Художники, принявшие участие в работе лаборатории: Детлеф Шлагхек, Леонид Харламов, Александр SLIM, Алеся Зарипова, Алиса Горелова, Анастасия Гурвич (Lipskaya8), Анастасия Черникова, Екатерина Коляченко, Лариса Депершмидт, Ляйсан Азаматова, Мария Сушко, Маша Григорьева, Натали Брежнева, Рокси Сыч, Сергей Юдичев, Стас Бур, Cobalt Blue, Last _emery, lk_a08, t.aouj.

Челябинск, Виктор Елисеев

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