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Среда, 19 мая 2021, 18:19 мск

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Челябинская область получит деньги на жилищное строительство от выпуска инфраструктурных облигаций

На Южном Урале опробуют еще один вариант финансирования инфраструктурных проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Южный Урал станет одним из первых регионов в стране, где для развития инфраструктуры будет использован такой инструмент как инфраструктурные облигации. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Второй серьезный инструмент, которым мы начали раньше заниматься и сейчас фактически уже вышли на финишную прямую – это инфраструктурные облигации через Дом.РФ, – рассказал чиновник. – Пока мы себе поставили задачу на три года до 150 миллиардов. На это у нас все постановления выпущены, определены источники для погашения купонного дохода, порядка 11 миллиардов, чтобы ставка для привлечения была на уровне 4 процента, это в основном связано с крупным жилищным строительством».

По словам Хуснуллина, правительство уже подготовило первый набор проектов. «Это Челябинская, Тульская, Тюменская область, которые привлекут 102 миллиарда рублей инвестиций в жилищное строительство. И нам нужно будет выпустить инфраструктурных облигаций на 10 миллиардов, у нас практически все готово», – заявил вице-премьер.

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