На Южном Урале пройдет второй фестиваль ленд-арта

В Челябинской области во второй раз состоится фестиваль ленд-арта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Агентства международного сотрудничества Челябинской области, с 28 мая по 6 июня на озере Сунгуль, на территории семейного загородного клуба «Острова Ершовы», состоится второй всероссийский ленд-арт фестиваль «Острова».

В прошлом году фестиваль собрал 20 художников, архитекторов, скульпторов со всей России от Москвы до Магадана. За неделю мастера создали 12 уникальных объектов из природных материалов, которые стали частью парка скульптур под открытым небом. Так появились фламинго, «музыкальный ерш», йога-мишки, динозавры и многие другие арт-объекты.

«Темой фестиваля этого года мы сделали эволюцию, – рассказывает организатор ленд-арт фестиваля «Острова» Константин Евдокимов. – Тема неслучайна, она является как бы логическим продолжением прошлого года. Несмотря на то, что на первом фестивале мы не задавали участникам определенную тему, непростые события 2020 года, разъединение людей, изоляция, так или иначе находили свое отражение в творчестве художников. Мы пережили и приспособились к непривычным, трудным и неестественным для нас ситуациям, а значит, – эволюционировали. Мы эволюционируем ментально, технически, социально. Мы двигаемся дальше и развиваемся».

На острова Ершовы в 2021 году приедут 14 художников и творческих дуэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Перми, Екатеринбурга и других городов России.

Кроме работ в области ленд-арта, в этот раз на фестивале будут представлены также новые направления: кинетическая скульптура, перформанс, огненная скульптура, театр, эксперимент. В программе также концерты, кинопросмотры и лекции, мастер-классы, чайные церемонии, экскурсии и многое другое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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