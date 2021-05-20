Жители Коркино остались без воды из-за ДТП

В Коркино продолжаются ремонтные работы на водоводе, поврежденном автокраном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, авария произошла вчера, 19 мая.

Автокран упал с моста в реку, повредив водовод. В результате водоснабжение жителей Коркино было ограничено. Ремонтные работы начались вечером среды. Планировалось завершить их к 6 утра, но они продолжаются до сих пор.

По информации администрации Коркинского района, в настоящее время продолжаются сварочные работы трубы центрального водовода. Ориентировочное время завершения – 11-12 часов, после чего начнется заполнение резервуаров – на это потребуется еще порядка трех часов. Затем вода будет открыта на город. С 10 до 14 часов для жителей Коркино и Розы сформирован график подвоза питьевой воды.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту повреждения трубопровода.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.21

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