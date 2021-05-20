В Челябинской области закрыли движение через мост на федеральной магистрали

На автодороге М-5 в Челябинской области на несколько месяцев закрыли движение через путепровод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал», в связи с проведением работ по ремонту путепровода через автодорогу общего пользования М-5 «Урал» на 1858 км (рядом с поселком Саргазы) введено временное ограничение в виде прекращения движения транспортных средств по сооружению с 19 мая по 20 сентября 2021 года.

Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», – обратились к автомобилистам представители учреждения.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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