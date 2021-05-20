В Магнитогорске промплощадку превратят в зеленую зону

Восточный карьер горы Магнитной станет зеленой зоной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК продолжается реализация масштабного экологического проекта по рекультивации отработанного Восточного карьера горы Магнитной.

Карьер разрабатывался с 1946 по 2006 год, и дал Магнитогорскому металлургическому комбинату за это время 158 миллионов тонн качественного сырья с содержанием железа около 50 процентов.

За 60 лет на месте рудного холма образовалась «чаша» глубиной около трехсот метров и площадью более 160 гектаров. После того, как в рамках экологической программы ММК поставил цель восстановить нарушенные горными работами земли, на отработанных карьерах горы Магнитной начались работы по рекультивации. В 1985 году приступили к восстановлению карьера Западный, в 2018-м дождался своей очереди карьер Восточный.

Объектом рекультивации стали пустоты и площади, образовавшиеся в результате разработки месторождения. Но прежде, чем начать восстановительные работы, необходимо было выстроить инфраструктуру.

«Сначала откачали со дна карьера воду, затем проложили шесть с половиной километров железнодорожных путей, протянули электросети, построили с нуля пост электроцентрализации для управления новым парком и оборудовали выгрузочный тупик, куда будет доставляться сырье для засыпки котлована, – рассказывает ведущий специалист цеха «Рудник» ГОП ПАО «ММК» Алексей Петренко. – Осталось построить еще несколько дорог, транспортных развязок и еще один тупик. По плану уже через десять лет от этого котлована не останется и следа. Основная сложность в том, что строительство осуществлялось в условиях действующего производства. Приходилось увязывать с графиком работ движение тех же локомотивов с железной рудой и строительным камнем с Малого Куйбаса».

Все подготовительные работы будут завершены до конца этого года, отмечает Алексей Петренко. Потом начнется собственно рекультивация, которая включает в себя три этапа – технический, горно-технический и биологический.

«Глубина карьера – около 250 метров, – поясняет Алексей Петренко. – Сначала его дно и борта будут вымощены глиной для гидроизоляции, чтобы в будущем влага не попала в грунтовые воды. Затем котлован послойно заполнят специальными материалами и разровняют».

Куратором проекта по рекультивации выступает цех «Рудник», исполнителем работ – дочернее общество ММК «Шлаксервис», технику предоставляет Автотранспортное управление, кроме того, задействованы специалисты лаборатории охраны окружающей среды. Забота об экологии – дело общее.

«Материалы для рекультивации будут завозить по железной дороге, – рассказывает Алексей Петренко. – В перегрузочном тупике вагоны будут разгружаться, далее экскаваторами материалы для засыпки карьера будут перегружаться в «БелАЗ» и доставляться в карьер, где будут уложены слоями. В соответствии с проектом высота отвалов – не более 30 метров. Верхним слоем ляжет чернозем, на который потом будет высажена трава».

На реализацию всего проекта рекультивации карьера Восточный отводится десять лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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