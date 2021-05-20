На Южном Урале задержали дилеров с контрабандным героином

Контрразведчики задержали двух наркодилеров с крупной партией героина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, сотрудники ведомства пресекли канал контрабанды героина в особо крупном размере из Казахстана в Россию.
Россиянин и гражданин Казахстана задержаны при попытке сбыта 3 килограммов наркотического средства на российской территории. В ходе предварительного следствия установлено, что героин доставлен ими из сопредельного государства контрабандным способом.
Следственным органом УФСБ возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а также контрабанды наркотиков.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.05.21
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