Челябинец продал оборудование и мебель из кулинарии, где делал ремонт

В Челябинске полицейские раскрыли кражу имущества на сумму свыше одного миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Металлургический» обратилась сотрудница кулинарии, расположенной по улице Дружбы, с заявлением о том, что из заведения похищено оборудование для приготовления пищи, витрины, вентиляционная система и мебель: стол, стулья, холодильник. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона рублей.

За совершение противоправного деяния сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан не работающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 32 лет.

Полицейские установили, что мужчину наняли для ремонта в кулинарии. В один из дней он нанял грузовой автомобиль и вывез оборудование и мебель, после чего сбыл похищенное. Вырученные деньги в сумме 25 тысяч рублей потратил на личные нужды.

Полицейскими установлено местонахождение похищенного имущества. После проведения следственных действий оно будет возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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