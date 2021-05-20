Начотдела полиции Магнитогорска оштрафовали за превышение полномочий

В Челябинской области осужден начальник отдела полиции, признанный виновным в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал начальника отдела полиции «Левобережный» (Магнитогорск) виновным в превышении должностных полномочий.

В апреле 2020 года высокопоставленный полицейский приказал подчиненным не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил южноуральца к уплате штрафа в 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.21

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