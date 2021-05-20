В Копейске уволили гендиректора муниципального водоканала

В пригороде Челябинска отправили в отставку директора горводоканала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, глава Копейска Андрей Фалейчик отстранил от занимаемой должности генерального директора МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Дмитрия Панова.

Напомним, в минувшие выходные копейчане начали массово жаловаться на проблемы с водоснабжением. В ряде поселках воды в кранах не было вовсе или она текла еле-еле. В местном же водоканале на все вопросы возмущенных горожан лишь ссылались на высокий водоотбор, обвиняя в проблемах садоводов, начавших поливать свои участки.

Копейск не первый год сталкивается со сложностями в сфере водоснабжения. По данным мэрии, износ водопроводных сетей превышает 95%. Поселки городского округа регулярно остаются без воды, а в прошлом году эта проблема затронула и центральную часть Копейска.

Для решения проблемы в 2020 году было создано МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». С 11 января этого года предприятие стало единственным поставщиком воды и оператором канализационной системы в городе. Но ситуация с водоснабжением по-прежнему остается неудовлетворительной.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.21

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