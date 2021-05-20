Челябинцы требуют отставки главы района

В Челябинске нарастает противостояние между жителями и главой Калининского района: жители потребовали отставки Сергея Колесника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее горожан возмутили планы районных властей по благоустройству в роще рядом с ледовой ареной «Трактор». Свое недовольство они решили высказать на публичных слушаниях по исполнению бюджета, запланированных на среду, 19 мая.

В итоге слушания обернулись скандалом. Особенно возмутило челябинцев то, что сам глава района Сергей Колесник на столь важное мероприятие не явился, послав вместо себя заместителя. Свое возмущение они высказали в паблике «Текслер, помоги».

«В то время, как более 250 жителей зарегистрировалось на публичных слушаниях об исполнении бюджета и ждали главу района, он присутствовал на встрече с жителями (на деле с подрядчиками). Жители предложили подождать, пока Сергей Колесник приедет, но эту идею сразу отклонили. Возмущению не было предела», – пишут авторы поста.

Челябинцев поддержали депутаты Законодательного собрания Челябинской области и Центрального райсовета. «Сегодня мы видим, что глава района трусливо сбежал с публичных слушаний по исполнению бюджета, – говорят парламентарии. – Это минимум неуважение к жителям, а максимум незнание своих обязанностей».

Теперь горожане требуют отставки Сергея Колесника. Сам чиновник обратился в полицию с требованием дать оценку действиям участников слушаний. В свою очередь, один из депутатов пожаловался на главу районов в прокуратуру.

Кстати, формально вчерашние слушания считаются состоявшимися. Их участники смогли даже проголосовать: доклад об исполнении бюджета отклонили. Но это решение носит лишь рекомендательный характер.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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