Сотрудник детского лагеря на Урале отправится в колонию за развращение подростков

Сотрудника детского лагеря в Сосновском районе признали виновным в развращении малолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сосновский районный суд признал замдиректора детского лагеря «Мирумир» виновных в совершении развратных действий.

На действия сотрудника пожаловались родителям мальчики 13 и 16 лет. По словам подростков, он трогал их. Произошло это в августе прошлого года.

Сначала южноуральца подозревали в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, однако в итоге обвинили в развратных действиях.

В итоге суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, он лишен права заниматься педагогической деятельностью в течение 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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