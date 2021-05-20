В Челябинской области мужчина упал с моста на железную дорогу

На Южном Урале мужчина рухнул с моста на железнодорожные пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 19 мая, около 21:00, в Миассе.

«В 9 часов вечера спасателям Миасского отряда, скорой помощи и полиции поступило сообщение о несчастном случае – с автомобильного моста по улице Кирова вниз на железнодорожные пути упал взрослый мужчина. Сотрудники СМП оказали первую помощь пострадавшему, находившемуся на момент прибытия без сознания, спасатели транспортировали до дороги к автомобилю скорой медицинской помощи».

Возраст и личность пострадавшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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