В Челябинске огласили приговор женщине, зарезавшей своего годовалого ребенка из ненависти к отцу

Жительница Уйского района осуждена за убийство своего малолетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 20 мая, областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы селе Ларино Уйского района. Она признана виновной в убийстве, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В суде установлено, что утром 18 декабря 2018 года женщина, обозлившись на отца своего ребенка и его родителей и возненавидев из-за этого ребенка, нанесла своему годовалому сыну множественные ножевые ранения. Смерть ребенка наступила на месте происшествия от резаных ран шеи.

В ходе судебного заседания подсудимая вину не признала и не смогла выразить свое мнение по предъявленному ей обвинению. «При проведении предварительного следствия вину признавала частично, отрицая, что у нее имелся умысел на убийство и личная неприязнь к своему ребенку, пояснив, что она не осознавала, что делала, не руководила своими действиями, и не отдавала им отчет, в силу имеющегося у нее психического расстройства, в связи с чем, считает, что в отношении нее должны быть применены принудительные меры медицинского характера», – уточнили в надзорном ведомстве.

Однако согласно заключению повторной стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина каким-либо болезненным состоянием психики, которое лишало бы ее способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдает и не страдала во время совершения убийства. Также она не находилась в состоянии аффекта. «По своему психическому состоянию она не представляет опасности для себя или других лиц, и поэтому в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается», – резюмировали в прокуратуре.

Суд приговорил мать-убийцу к 13 годам лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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