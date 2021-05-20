Педофил напал на 12-летнего школьника в Магнитогорске

В Челябинской области задержали извращенца, напавшего на школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция задержала 31-летнего магнитогорца по подозрению в изнасиловании 12-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело. Эту информацию подтвердили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Преступление произошло вчера, 19 мая. Извращенец затащил ребенка под мост над рекой Урал, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем школьник рассказал родителям. В от же день насильника задержали. Известно, что он уже был судим за изнасилование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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