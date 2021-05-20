В Челябинске ученица гимназии пришла на уроки с оружием

Родители учеников челябинской гимназии вызвали полицию из-за школьницы с оружием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовиков стянули к одной из гимназий Челябинска. Произошло это после того, как школьники увидели в рюкзаке у одной из девочек пистолет и позвонили родителям.

«Отличилась» ученица шестого класса. К учебному заведению стянули силы Росгвардии, полицию, скорую помощь. Родителей собрали для общения с директором.

По их словам, девочка не в первый раз доставляет проблемы. «Ранее с ней же был инцидент с ножом, – цитирует 74.ru одного из родителей. – Потом она нападала и избивала одноклассников».

По некоторым данным, пистолет, принесенный школьницей, оказался пневматическим. С ней и ее матерью провели беседу сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.21

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