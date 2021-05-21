Челябинцам сообщили о графике опрессовок локальных котельных в июне

Для локальных котельных Челябинска составлен график опрессовок на июнь.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ознакомиться с перечнем домов, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения, в которых гидравлические испытания пройдут в июне, можно на сайте администрации города в разделе ЖКХ.
В управлении ЖКХ Челябинска пояснили, что максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
Напомним, с 25 мая начинаются централизованные гидравлические испытания. Перечень жилых домов и административных зданий, а также учреждений социальной сферы опубликован здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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