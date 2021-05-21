В Челябинской области полуторогодовалая малышка оказалась заперта в авто

Миасские спасатели вызволили полуторогодовалого ребенка, оказавшегося запертым в машине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера, 20 мая, в Миассе помощь дежурной смены Миасского отряда областной ПСС потребовалась молодой женщине, припарковавшейся у одного из домов по улице Ильмен-Тау.

Не успела она выйти из автомобиля, как ее полуторагодовалая дочь оказалась закрыта внутри салона. Ключ остался внутри, на сиденье, а неисправная сигнализация дала сбой и заблокировала все двери. Спасатели, используя подручный инструмент, открыли дверь и передали ребенка матери.

«Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, контролируйте исправность установленной сигнализации, центральных замков, всегда забирайте ключи с собой и не оставляйте без присмотра в машине маленьких детей или домашних животных. Длительное пребывание в закрытой машине на летней жаре представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека любого возраста», – напоминают южноуральцам представители ПСС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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