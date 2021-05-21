Мошенники выманивают у южноуральцев деньги, прикрываясь вывеской минэкологии

В минэкологии Челябинской области предостерегли предприятия и южноуральцев от аферистов, действующих от его имени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в последнее время участились звонки промышленным предприятиям и хозяйственным объектам от неизвестных, предлагающих от имени регионального ведомства актуализировать экологическую документацию предприятий на коммерческой основе. В ходе беседы лже-сотрудники ссылаются на изменения в законодательстве и постоянные проверки министерства с требованием модернизации производства.

Также мошенники звонят обычным гражданам и настаивают на проведении проверок вентиляции с последующей установкой очистного оборудования из-за якобы экологических и радиационных требований.

«Хочу напомнить всем организациям и гражданам, что министерство экологии не оказывает платных услуг и не дает разрешения вести переговоры от имени министерства всякого рода представителям или иным организациям, как и не требует установки того или иного оборудования от конкретного производителя или оформления документов от конкретной проектной организации», – заявил представитель ведомства.

Министерство экологии выполняет функции контроля и надзора и будет дальше требовать от предприятий выполнения всех экологических требований в рамках действующего законодательства и заключенных Соглашений. По факту ложных звонков будут поданы заявления в силовые органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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