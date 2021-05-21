За сутки скончалось семь южноуральцев с коронавирусом

За сутки в Челябинской области подтвердилось 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 21 мая подтверждено 62 тысячи 158 случаев заболевания COVID-19 (+ 89 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 95 человек. Всего 56 тысяч 624 пациента выздоровели и выписаны из больницы. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 722 человека.

Скончались за минувшие сутки 7 человек: от COVID-19 – 5 южноуральцев, от других причин – 2 человека.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 772 инфицированных COVID-19 (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 561).

Челябинск, Виктор Елисеев

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