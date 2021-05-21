Число жалоб южноуральских бизнесменов на нарушение прав выросло на четверть

Число жалоб южноуральских предпринимателей резко выросло в 2020 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, количество предпринимательских обращений к бизнес-омбудсмену выросло на 27% по итогам 2020 года. Об этом региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров заявил на заседании комитета по экономической политике областного законодательного собрания.

«Всего за 2020 год в мой адрес поступило 827 обращений от предпринимателей. Количество обратившихся составило более 1 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, при этом рост количества обращений к 2019 году составил 27%. Рекордное количество обращений в истекшем году поступило в связи с пандемией коронавируса о мерах поддержки бизнеса», – сообщил бизнес-омбудсмен.

При этом по 80% обращений нарушения подтвердились.

Что касается проблем, сдерживающих развитие бизнеса, то в прошлом году ими стали падение потребительского спроса, нехватка финансовых ресурсов и невозможность исполнять обязательства, высокие налоги, недостаточночть мер господдержки, нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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