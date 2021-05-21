Высокопоставленный южноуральский чиновник получил восемь лет «строгача» за взятку

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Чесменского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего заместителя главы Чесменского района Константина Гнипу виновным в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что в период 2015-2016 годов чиновник получил более 660 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Экс-чиновник приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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