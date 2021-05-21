Глава совета директоров ММК соберет представителей влиятельного бизнес-объединения Южного Урала

Виктор Рашников проведет заседание регионального СПП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников сегодня проведет заседание правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».

В повестке мероприятия, которое будет проходить в очном формате, – обсуждение экологических вопросов и механизмов поддержки промышленности. Планируется, что в работе заседания примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме того, участниками мероприятия станут представители социально – экономического блока регионального правительства, депутаты Государственной Думы, законодательного собрания, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, представители других предпринимательских объединений.

В основной части мероприятия члены регионального Союза промышленников и предпринимателей обсудят вопросы экологической сферы. В частности, речь пойдет о деятельности рабочей группы СПП по проработке вопроса несовершенства законодательства РФ в части регулирования водосбросов.

Помимо этого, представителей бизнеса познакомят с федеральными мерами поддержки промышленности в Челябинской области и планами по привлечению средств федерального бюджета на софинансирование региональной госпрограммы по развитию промышленности.

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области – организация, объединяющая представителей базовых отраслей экономики – металлургии, машиностроения, ТЭКа, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, стройиндустрии, финансового сектора, сферы услуг, науки и образования, малого и среднего предпринимательства. За годы своей деятельности Союз стал востребованной площадкой для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом, законодательной и исполнительной ветвями власти.

По традиции региональное предпринимательское объединение возглавляет руководитель крупнейшего предприятия Южного Урала. Вот уже более 20 лет этот пост занимает председатель совета директоров ПАО «ММК», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, член бюро правления РСПП Виктор Рашников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.21

Высокопоставленный южноуральский чиновник получил восемь лет «строгача» за взятку. / Метротрам для Челябинска обойдется в 46 миллиардов рублей (новость дополняется). / Число жалоб южноуральских бизнесменов на нарушение прав выросло на четверть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»