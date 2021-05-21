По факту поджогов в Ильменском заповеднике возбуждены уголовные дела

Прокуратура Миасса поставила на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по факту пожаров, произошедших на территории Ильменского заповедника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в период с 5 по 15 мая этого года неизвестные, устроили серию пожаров на территории Ильменского государственного заповедника, поджигая траву и деревья, однако возгорания были вовремя локализованы специалистами МЧС.

Пожары произошли 5, 14 и 15 мая на территориях кварталов Южного и Северного участковых лесничеств. Площадь лесных пожаров составила 21,8 гектара.

«Согласно сведениям специалистов причинами лесного пожара не являются природные факторы, но присутствует человеческий фактор в условиях особого противопожарного режима. В результате пожара лесные насаждения не повреждены до степени прекращения роста в связи со своевременными мерами, принятыми по тушению пожара. В случае доведения неустановленными лицами преступного умысла до конца, заповеднику мог быть причинен значительный ущерб», – рассказали в надзорном ведомстве.

По данному факту органами предварительного расследования ОМВД России по Миассу возбуждены уголовные дела по фактам покушения на нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой Миасса на контроль.

По данным главного управления лесами Челябинской области, на 20 мая в регионе зафиксировано 258 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона. Общая площадь возгораний составила 2 тысячи 384,85 гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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