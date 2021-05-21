Суд заставил мэрию Челябинска поторопиться с расселением аварийного дома, замерзавшего зимой

Прокуратура Металлургического района в судебном порядке сократила срок расселения аварийного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска провело проверку исполнения требований законодательства при реализации городскими властями полномочий по установлению сроков расселения многоквартирного дома №24 по улице Дегтярева.

В соответствии с распоряжением администрации города дом признан аварийным и подлежащим сносу. Расселить его чиновники планировали в 2026 году.

Однако нынешней зимой его жильцы едва не замерзли в собственных квартирах. Согласно акту от 17 февраля, составленному по итогам выездной проверки прокуратуры района, ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» и МУП «ЧКТС», в жилых помещениях зафиксированы пониженные параметры температуры воздуха +13 градусов по Цельсию.

«Система теплоснабжения жилого дома не обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, что создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих. Дом является газифицированным, конструктивные элементы здания имеют массовые дефекты и повреждения, которые образовались в результате естественного износа и отсутствия своевременной замены элементов», – констатировали в надзорном ведомстве.

Учитывая изложенное, прокурор района направил в суд исковое заявление о признании незаконными действий мэрии об установлении сроков расселения многоквартирного дома и возложении на власти обязанности установить разумные сроки расселения и отселения из него жителей.

Решением Советского районного суда установлен срок расселения дома – до 1 января 2022 года. Решение суда в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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