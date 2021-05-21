Жители Агаповки заявили, что чиновники заставляют их переехать в дома, которым почти 80 лет

В Челябинской области жители дома, который должны были расселить два года назад, пожаловались на давление администрации района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям села Агаповка, шесть лет ожидающих расселения своего дома, чиновники местной администрации предложили переехать в квартиры в зданиях 1940-60-х годов постройки. Об этом они написали в паблике «Текслер, помоги».

«В ноябре 2014 года наш послевоенный засыпной барак наконец-то был признан аварийным и включен в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 год – плановая дата, фактическая дата переселения – 2021 год, – пишут южноуральцы. – Средства поступили в январе 2021 года на счет Агаповской районной администрации. Глава района почему-то возложил обязанности по переселению на Агаповское сельское поселение, чтобы снять с себя ответственность. Расселение проходит через электронную площадку. Прошло 5 месяцев, но ни одну квартиру не переселили, так как цена и требования к новому жилью не соответствует сумме, выделенной на покупку жилья. В сельской администрации нас устно поставили в известность, что нам будут покупать жилье, на которое хватит денег, а это квартиры в домах 40-60 годов – эти дома уже по годам – ветхие».

Чиновники объяснили, что если дом по документам не признан ветхим, то в нем можно покупать квартиры для расселения. «Пройдет время, и эти дома признают ветхими, и мы опять должны будем переселяться?" – недоумевают агаповцы.

При этом администрация периодически платит штрафы за неисполнение решения суда по переселению дома, напоминают жители. Но о нормальном жилье им по-прежнему остается только мечтать.

«По ТВ и интернету президент Путин и вы, Алексей Леонидович, говорите, что переселение только в новое жилье или вторичное, но не старше 10 лет. Почему в Магнитогорске жителей переселяют в новые дома, а нас хотят переселить в ветхое жилье?" – возмущаются южноуральцы.

При этом из 10 квартир в доме 2 муниципальные, которые по закону должны переселяться в первую очередь, но эти две квартиры почему-то не выставляют на электронную площадку, отмечают агаповцы. Более того, жильцы одной из таких квартир стоят в очереди на улучшение жилищных условий (расширение жилплощади) 23 года. И после признания барака аварийным администрация устно заверила семейство, что расширение будет при переселении. Но теперь чиновники категорически отказываются говорить о переселении с расширением. «Администрация заявила, что будет предложен 1 вариант, если он не устроит, то отдадут выкупную стоимость, но там конечно копейки, – говорят жильцы. – Они давят на нас, чтоб мы согласились на их условия. Квартиры в бараке, где мы живем, – это наше единственное жилье, и переселение – единственная надежда улучшить жилищные условия, так как в доме живут малоимущие и пенсионеры».

Авторы сообщения требуют провести проверку законности действий со стороны областных чиновников, установивших, по мнению агаповцев, необоснованно низкую стоимость квадратного метра при покупке жилья по переселению, и администрации Агаповского района, передавшей полномочия по расселению Агаповского сельскому поселению. «Это для того, чтобы не добавлять денег на покупку жилья, – уверены южноуральцы. – В Агаповском сельском поселении нет средств для переселения».

При этом местная газета еще в 2020 году опубликовала статью, что жильцов дома переселяют. «А по факту, как сидели в бараке, так и сидим!", – возмущаются агаповцы.

В администрации Агаповского района сообщили, что на реализацию мероприятий по переселению граждан в 2021 году выделено 15,3 тысячи рублей. Стоимость 1 квадратного метра жилья площади жилого помещения по муниципалитету установлена в размере 28.8 тысячи рублей на основании постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. При объявлении аукциона на приобретение жилья начальная максимальная цена квадратного метра определена на основании среднерыночной стоимости в размере 29,8 тысячи рублей для приобретения на территории села Агаповка и в размере 32,2 тысячи рублей для Магнитогорска.

«На сегодняшний день приобретена 1 квартира на территории Магнитогорска 72 квадратных метра, квартира находится не в новостройке, дом после капитального ремонта, квартира в хорошем состоянии, жители квартиры №1 готовы переехать в ближайшее время. На 3 квартиры идет подготовка подписания контрактов, – отметили чиновники. – С жителями расселяемого дома неоднократно проводились встречи, на которых предлагалось самостоятельно подобрать квартиру, соответствующую условиям программы, в которой бы они хотели проживать. Однако не все жители принимают активное участие для подбора жилья».

В настоящее время работа по подбору жилья продолжается, заверили представители администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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