Жара на Южном Урале задержится еще на пять дней

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 21-26 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Так, по данным Челябинского гидрометцентра, днем субботы, 22 мая, столбик термометра будет подниматься к отметке +31 градус по Цельсию. В воскресенье, 23 мая, ожидается +29, +34, на юге – до 36 градусов выше нуля. В понедельник, 24 мая, синоптики обещают 37 градусов жары.

В этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населенные пункты.

Также в этот период повышается вероятность происшествий на водных объектах. «Купальный сезон еще не начался, – напоминают представители экстренного ведомства. – Однако многие южноуральцы уже потянулись к большой воде. Главное управление МЧС России по Челябинской области обращает пристальное внимание на соблюдение правил безопасности. Особое внимание детям! Взрослые должны контролировать досуг подрастающего поколения».

Напомним, аномальная жара держится на Южном Урале уже почти две недели: превышение среднесуточных температура синоптики зафиксировали еще 8 мая. На нынешней неделе жара спала только на два дня – днем в среду и четверг столбик термометра находился в границах 20-25 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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