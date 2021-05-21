У челябинских маршруток «откусят» не менее трети пассажиропотока

В Челябинске планируют масштабную реформу горэлектротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение ближайших лет в городе собираются полностью обновить трамвайный подвижной состав (сегодня средний возраст вагонов составляет 30 лет), модернизировать 2 трамвайных депо и 22 тяговые подстанции, реконструировать 65% и обособить 95% из 69 километров существующих трамвайных путей.

Будет развиваться и троллейбусная сеть: предполагается построить 4,5 километра дополнительных электроветок и продлить существующие маршруты на 6 километров за счет троллейбусов на автономном ходу.

В ходе реформы электротранспорта и обустройства выделенных линий для троллейбусов и автобусов планируется увеличить пассажиропоток общественного транспорта вдвое. Отчасти это должно произойти за счет клиентов маршрутных такси. Сейчас челябинские маршрутки перевозят 210 млн пассажиров в год, в миндортрансе предполагают, что минимум треть этого потока будет перенаправлено в модернизированный общественный транспорт.

Челябинск, Светлана Намская

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