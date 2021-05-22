Летальность коронавируса в Челябинской области превысила 2,5%

В Челябинской области за сутки выявлено 89 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 1 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 62 тысячи 247 зараженных. 2 тысячи 780 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 568). Таким образом, летальность коронавируса в регионе превысила 2,5%. Это без учета тех, кто скончался от осложнений после коронавируса и хронических заболеваний, обострившихся на фоне коронавируса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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