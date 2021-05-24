В Челябинской области начались праймериз «Единой России»

Предварительное голосование в «Единой России» продлится неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», 24 мая началось предварительное голосование по выбору кандидатов в депутаты Госдумы от Челябинской области. К участию в праймериз допустили 135 претендентов.

По данным оргкомитета, 65 человек выдвинулись на участие в выборах в Госдуму по одномандатным избирательным округам, 70 – по партийным спискам.

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая в электронном формате. Для голосования необходимо зарегистрироваться на сайте предварительного голосования через портал госуслуг. Победителей праймериз утвердят 19 июня на съезде «Единой России» в Москве.

Как рассказал заместитель главы регионального оргкомитета по проведению праймериз Анатолий Векшин, на сегодняшний день в процедуре в качестве выборщиков изъявляли желание участвовать более 170 тысяч южноуральцев. Регистрация выборщиков продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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