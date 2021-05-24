На Южном Урале сожгли ребенка

В Челябинской области сожгли ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКРФ, утром 23 мая в квартире одного из домов поселка Западный Сосновского района обнаружено тело 2-летнего мальчика с обширными ожогами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления. Устанавливаются лица, причастные к его совершению. Также, будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки, – добавили в ведомстве. – Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления».

Челябинск, Павел Зварзин

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