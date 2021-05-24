На Южном Урале из-за жары закрывают движение фур

В Челябинской и Курганской областях вводится ограничение движения грузового транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ управление дорог «Южный Урал», в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей:

М-5 «Урал» на участке км 1548+651 – км 1871+058;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11 – км 130;

А-310 (Челябинск – Троицк) на участке км 16 – км 146;

Р-254 «Иртыш» на участке км 13 – км 55 в Челябинской области и на участке км 55 – км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 – км 91 (подъезд к г. Тюмень);

Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 – км 356.

Ограничение вводится 24.05.2021 с 12:00 до 20:00 (время местное).

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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