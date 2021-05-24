Эксперты: центр Челябинска превращается в неухоженную окраину

Общественники требуют от властей привести в порядок центр Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники обратились в региональное министерство экологии, комитет охраны культурного наследия, фонд регионального оператора капитального ремонта и к главам Центрального и Калининского районов областного центра с указанием на крайне удручающее состояние главной пешеходной улицы и новой набережной. Также они просят руководство Челябинска взять на контроль исполнение обязанностей профильными ведомствами администрации.

По словам экспертов, из-за полного отсутствия внимания со стороны ответственных лиц Кировка (главная достопримечательность Челябинска) медленно, но верно превращается в подобие неухоженной окраины. Как и близлежащая к ней новая набережная, которую реконструировали в 2020 году.

«Надписи на исторических зданиях, разрисованные баллончиками рекламные баннеры, разваливающиеся балконы старинных домов, угрожающие пешеходам, засохшие елки в клумбах – такая картина ждет гостей и жителей города, решивших прогуляться по Кировке. Нецензурные слова и уродливые картинки сегодня формируют впечатление у тех, кто решит увидеть вживую главную достопримечательность Челябинска. Далее маршрут туриста проходит по новой набережной. Его встречают разбитые или вовсе отсутствующие плафоны на фонарных столбах, заросшая часть реки Миасс, где утки пытаются лавировать среди мусора, все те же граффити и ободранный парапет. Пожалуй, ни один крупный город не может себе позволить так позориться, но главам Центрального и Калининского районов, судя по всему, нет дела до порядка на их территориях», – заявил представитель общественников.

Челябинцы также призывают проявить ответственность региональное министерство экологии, которое в прошлом году отчиталось об очистке реки Миасс, но все желающие насладиться видом с набережной сегодня лицезрят все ту же грязь, остров из мусора и масляные пятна на поверхности воды. Фонду регионального оператора и комитету культурного наследия следует заняться своими прямыми обязанностями по сохранению исторических зданий в надлежащем состоянии, считают общественники.

На то, чтобы отмыть стены от несанкционированных граффити, починить балкон, заменить плафоны и почистить небольшой участок реки, не нужно годами искать большие финансовые средства. Достаточно организовать постоянное, качественное содержание объектов, образующих общественные пространства, и своевременно приводить их в порядок, отмечают эксперты.

Общественники потребовали организовать полив всех объектов озеленения в городе, принять меры к включению в планы ремонта и восстановления жилых домов и других зданий на Кировке, обязав также их собственников привести территории в порядок, обеспечить постоянную уборку, чистку и текущий ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства.

Ранее активисты сообщали о том, что сквер на Алом поле, который не так давно отремонтировали, уже разрушается. Причиной назвали использование недолговечных материалов и безразличие главы Центрального района. К слову, чиновники тогда быстро отреагировали и постарались исправить очевидные недостатки. В частности, восстановили сломанную облицовку. Общественники рассчитывают, что заслуженного внимания удостоится и главный пешеходный маршрут города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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