В Челябинске огласили приговор организаторам борделя на Кировке

Организаторам секс-притона на челябинской Кировке огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 мая, Центральный районный суд Челябинска признал директора и администратора салона «VIP-соблазн» виновными в организации занятия проституцией, а также содержании притона.

Суд установил, что интимные услуги в спа-салоне на Кировке оказывались с мая 2016 по июнь 2019 года. Для этого хозяева заведения привлекали девушек.

Центральный райсуд приговорил директора к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Администратор получила год и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком год и шесть месяцев. Остальных сотрудниц приговорили к уплате штрафов.

Напомним, спа-салон на Кировке вызывал нарекания челябинцев на протяжении нескольких лет. В июне 2019 года здесь прошли обыски, после чего возбудили дело об организации занятия проституцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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