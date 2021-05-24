Глава Челябинска ухудшила свои позиции в национальном рейтинге мэров

Глава Челябинска Наталья Котова ухудшила свои позиции в национальном рейтинге мэров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за апрель-май 2021 года провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

«В середине апреля больше половины жителей Челябинска, согласно опросу одного из исследовательских центров, одобрили работу мэра Натальи Котовой. Отношение к этой информации у различных экспертов различается: часть из них солидарны с данными опроса; часть ставит их под сомнение», – от мечают авторы исследования.

К плюсам наблюдатели отнесли увольнение обвиненного в получении взятки вице-мэра по экономике Олега Извекова. Снятие с партийных праймериз по выборам в Госдуму городского депутата Ильи Мительмана, поставившего Котовой «неуд» за работу, региональные эксперты истолковали как элитную поддержку градоначальницы. Однако среди самих экспертов данный эпизод не прибавил положительных оценок мэру.

«Партия «Яблоко» инициировала проверку ревизорами Главного контрольного управления региона муниципального контракта на реконструкцию набережной реки Миасс т.к. возникли подозрения о его завышенной стоимости, – напоминают авторы исследования. – Большинство экспертов рассматривают данную акцию как электоральную технологию, которая почти наверняка не приведет к каким-либо серьезным разоблачениям. Массовый ремонт дорог в Челябинске отчасти смягчит негативный информационный фон из-за появления в начале апреля огромного провала на месте автомобильной парковки на улице Куйбышева. Место происшествия имело значительный резонанс в местных СМИ и его даже посетил глава региона».

В итоге в рассматриваемый период Наталья Котова несколько ухудшила своё положение в «Национальном рейтинге», оказавшись на 39 месте. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников находится на 22 месте.

Челябинск, Светлана Намская

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