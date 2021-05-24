В Челябинской области школьник пригрозил прийти в школу с оружием

В Миассе учеников школы сообщил о планах прийти на уроки с оружием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 23 мая.

14-летний школьник позвонил по телефону 112, сообщив, что планирует прийти в школу с оружием. При этом звонил он с домашнего телефона. Подростка нашла полиция.

В мэрии Миасса информацию подтвердили, сообщив, что в настоящее время подростком занимается полиция.

По информации 74.ru, подросток просто хотел пошутить. Ранее он не состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и не был замечен в склонности к насилию.

Напомним, 11 мая 19-летний житель Казани пришел с оружием в школу, которую не так давно закончил и открыл огонь, взорвав перед этим СВУ. В результате погибли 9 и были ранены 32 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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