Южноуралец пришел на переполненный пляж с медведем

В Челябинской области ищут хозяина медведя, выгуливавшего зверя в окружении детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные на одном из городских пляжей Чебаркуля. Его видео направили в ведомство.

На ролике видно, как мужчина привел молодого медвежонка искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон детей и взрослых. «Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео видно, что дети активно играют с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными», – прокомментировали чиновники.

Специалистов регионального ведомства заинтересовал факт выгула медвежонка. В данный момент проводятся мероприятия по установке личности владельца животного. Мужчине предстоит ответить на вопросы, откуда у него оказался молодой медведь и законно ли? В случае если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело.

На данный момент сотрудники минэкологии уже начали проверку и подали заявления в полицию и Росприроднадзор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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