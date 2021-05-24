Жители южноуральской деревни отправятся в колонию за изнасилование и убийство знакомого

В Челябинске огласили приговор южноуральцам, жестоко расправившимся со знакомым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 24 мая, Челябинский областной суд признал двух жителей деревни Казанцево Сосновского района 37 и 25 лет виновными убийстве группой лиц, с особой жестокостью, а также иных действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия к потерпевшему, группой лиц.

В судебном заседании установлено, что ночью 15 апреля 2020 года южноуральцы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорились со своим знакомым и избили его, действуя с особой жестокостью, руками и ногами, а также используя кресло, ножки и подлокотники от кресла, стеклянную бутылку и деревянный ящик. Всего мужчине нанесли не менее 71 удара в области расположения жизненно-важных органов.

После этого они совершили в отношении него иные действия сексуального характера.

Далее один из южноуральцев стал душить избитого, а второй вставил в рот жертвы обмотанный шторой удлиненный твердый предмет шторой. В завершение преступники нанесли мужчине не менее 7 режущих ранений каждый в область шеи.

Суд приговорил убийц к 17 и 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также в пользу потерпевшего взыскано с каждого по 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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