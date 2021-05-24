На Южный Урал обрушатся дожди и град

Южноуральцев предупредили о дождях и граде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 25-26 мая на территории Челябинской области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. При грозах шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. «Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – предупредили в экстренном ведомстве.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку. Возможно схлестывание воздушных линий электропередач, что также способствует возникновению пожаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.21

«Злоупотребляют доверием граждан»: глава ЦБ заявила о рисках для россиян на фондовом рынке. / Жители южноуральской деревни отправятся в колонию за изнасилование и убийство знакомого. / Южноуралец пришел на переполненный пляж с медведем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»