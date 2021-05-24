В Челябинске открыли купальный сезон

В Челябинске официально открыт купальный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с аномальной жарой в Челябинске на неделю раньше официально открыт купальный сезон. Об этом сообщила сегодня, 24 мая, глава города Наталья Котова.

Напомним, в прошлом году в Челябинске впервые созданы муниципальные благоустроенные пляжи, посещение которых абсолютно бесплатно. В этом сезоне число городских мест отдыха удалось удвоить. Из бюджета муниципалитета на создание новых трех пляжей и содержание всех шести выделено порядка 15 миллионов.

«С 15 мая мы реально понимали, что по долгосрочному прогнозу будет очень жарко. За несколько часов было принято решение, что мы успеем подготовить все новые места отдыха и начнем пляжный сезон на неделю раньше. В итоге у нас шесть муниципальных пляжей, которые сегодня уже функционируют и отвечают всем нормам безопасности. Всего в Челябинске 16 мест пляжного отдыха, из них по 11 мы ожидаем разрешение от ГИМС МЧС России на организованное купание», – рассказала Наталья Котова.

В этом году муниципальные пляжи открыты на Первом озере в микрорайоне «Чурилово» по улице Черничной, на озере Смолино по улице Новороссийской, 79, а также «Городской» на улице Худякова на Шершневском водохранилище . Также продолжат работать для челябинцев пляжи на переулке Мамина (Первое озеро), улице Дачной (озеро Смолино) и на Шершневском водохранилище в районе Изумрудного карьера.

На все муниципальные пляжи завезен песок, установлены теневые навесы или «грибки», кабинки для переодевания, скамейки, урны, баки, биотуалеты. Безопасность на водоемах будут обеспечивать около 140 матросов-спасателей, которые принимаются на работу на летний период, а также более 60 единиц постоянного состава поисково-спасательной службы Челябинска.

«Сезонные матросы-спасатели проходят специальное трехмесячное обучение в нашем Институте гражданской безопасности. Уже подготовлено 80 человек», – рассказал начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Валентин Гриднев.

Кроме того, к работе приступили мобильные бригады, которые уже с 15 мая в ежедневном режиме патрулируют все водоемы Челябинска, особенно места неорганизованного отдыха и запрещенные для купания, с целью предотвращения несчастных случаев на воде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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