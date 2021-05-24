Выпускные экзамены начались со скандала

Выпускные экзамены в Челябинске начались со скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня девятиклассники сдавали русский язык. И в это время на электронные ящики ряда школ пришли сообщения, что здания заминированы.

Сообщений о срыве экзаменов не поступало. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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