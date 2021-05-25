В Челябинской области бывшие сотрудники налоговой инспекции подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении бывших начальника отдела районной налоговой инспекции и двух инспекторов (Магнитогорск), подозреваемых в соответствии со степенью участия, в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в 2017 году начальник отдела налоговой инспекции и инспектор отдела получили через своего бывшего коллегу 750 тысяч рублей от директора коммерческой организации за непринятие мер по результатам проведенной налоговой проверки.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.21

Выпускные экзамены начались со скандала. / В Челябинске начинаются массовые отключения горячей воды. / В Челябинске открыли купальный сезон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»