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Вторник, 25 мая 2021, 09:05 мск

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Южноуральские депутаты одобрили еще не озвученный отчет губернатора

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили доклад губернатора раньше, чем он успел его озвучить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Алексей Текслер должен отчитаться о результатах деятельности правительства Челябинской области за 2020 год. Начнется мероприятие в 11:00.

Однако на сайте регионального парламента уже опубликован проект решения, одобряющий отчет. Кроме того, депутаты уже даже выработали рекомендации правительству. Впрочем, они довольны размыты и могли быть даны в любой момент без привязки к результатам какой-либо деятельности.

Так, ЗСЧО предлагает продолжить совместную работу с Москвой по привлечению в регион трансфертов из федерального бюджета, скорректировать план реализации стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, продолжить решение проблемы низкой укомплектованности медицинскими кадрами, стимулировать инновационную деятельность, использовать комплексный подход к развитию туризма, обеспечить транспортную доступность, сократить непригодный для проживания жилищный фонд и так далее, и тому подобное.

Есть в проекте и немного финансовой конкретики, а именно выделить средства:

на компенсации сельскохозпроизводителям, понесшим потери из-за прошлогодней засухи;

на организацию питания студентов сузов;

на реконструкцию и ремонт объектов спортивной инфраструктуры;

на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в пунктах с населением до 50 тысяч человек;

для денежного поощрения муниципального образования – победителя рейтинга муниципальных образований Челябинской области;

на инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры и регистрации права муниципальной собственности, в том числе бесхозяйные объекты.

Есть в рекомендациях еще один очень любопытный и абсолютно неконкретный пункт: выделить средства «на создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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