«Люди начнут задыхаться...» В Челябинской области горит бывшая свалка

В Ашинском районе пожарные пытаются потушить серезный пожар на бывшей свалке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в понедельник, 24 мая, около 18:00 в городе Сим Ашинского района. Но долгое время к тушению не приступали, так как пожарные части были стянуты для тушения другого пожара. Об этом жители области сообщили в социальных сетях.

«Город Сим. Горит район кладбища. Бывшее место свалки. Пока ветер относит продукты горения в сторону от города. Но в любое время направление ветра может измениться, и тогда люди начнут задыхаться», – пишут южноуральцы в группе «Текслер, помоги».

В интернет-сообществе «Аша в курсе» местные жители утверждают, что к тушению возгорания приступили с задержкой, так как пожарных стянули в поселок Кропачево, для тушения деревянных строений рядом с многоквартирным домом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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