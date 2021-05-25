Южноуральский губернатор назначил себе нового заместителя

Власти Челябинской области опубликовали документ о назначении Александра Богашова вице-губернатором.

Напомним, ранее стало известно об изменениях в структуре правительства региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в новую структуру кабинета министров войдут два управления. По сути, это перераспределение функционала между действующими ведомствами. Также будет создан координационный центр.

В качестве независимого ведомства из управления госслужбы и кадров выделяется управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Челябинской области. Оно будет напрямую подчиняться губернатору.

Часть сотрудников перейдут в новую структуру из действующего управления госслужбы.

Так же создается управление по работе с Государственным советом РФ.

Часть сотрудников в новое управление перейдет из действующего экспертно-аналитического управления.

Кроме того, для оперативного выполнения приоритетных задач, требующих межведомственного взаимодействия, создается координационный центр (по аналогии с федеральным координационным центром, учрежденным премьер-министром Михаилом Мишустиным). «Это решение не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета: мониторинг, контроль за деятельностью рабочих групп и координирующие функции будет выполнять действующее министерство имущества региона, руководителем координационного центра станет в статусе заместителя губернатора Челябинской области – министра имущества Челябинской области Александр Богашов. Одними из первых направлений работы центра станут вопросы развития внутреннего туризма, а также координация исполнения различных инфраструктурных проектов», – уточнили в правительстве региона.

Постановление о назначении Александра Богашова заместителем губернатора – министром имущества опубликовано сегодня, 25 мая.

Пост министра имущества области он занимает с декабря 2019 года. Ранее возглавлял один из департаментов министерства энергетики РФ (напомним, Алексей Текслер до своего назначение главой Южного Урала был первым замминистра энергетики России).

Челябинск, Виктор Елисеев

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