На Южном Урале полиция задержала отчима двухлетнего малыша, погибшего от ожогов

В Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 34-летнего жителя поселка Западный (Сосновский район) задержали по подозрению в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Напомним, тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами было обнаружено в квартире одного из домов поселка 23 мая. Мать малыша заявила, что ребенок получил ожоги по собственной вине, когда находился один в ванной. Однако СКР возбудил дело об убийстве.

По версии следствия, ожоги 2-летнему пасынку причинил отчим, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. К медикам семейство обращаться не стало, и через несколько дней ребенок скончался.

Южноуралец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье. Устанавливаются виновные должностные лица.

Челябинск, Виктор Елисеев

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