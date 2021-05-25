Жительница Южного Урала, заказавшая бывшего мужа, отправится в колонию

Жительница Брединского района осуждена за попытку заказать убийство бывшего мужа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Брединский районный суд признал 55-летнюю местную жительницу виновной в пособничестве и подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму.

По версии следствия в сентябре 2020 года женщина, устав от судебных разбирательств по бракоразводному процессу, решила убить экс-супруга. Избавиться от бывшего мужа она уговорила своего знакомого, пообещав ему 100 тысяч рублей, а также имущество будущей жертвы – транспортные средства, бытовую технику и деньги. Кроме того, она взяла на себя поиски оружия для совершения убийства.

Согласившись на совершение убийства, знакомый обратился в органы внутренних дел, сообщив о преступных намерениях экс-супруги.

После чего знакомый, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, имитировал убийство южноуральца, сообщив заказчице, что нанес ему смертельные травмы и сокрыл труп в земле.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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