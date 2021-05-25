Челябинцам предложили выбрать тему для ледового городка

В Челябинске началось электронное голосования по выбору темы главного ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на портале электронных голосований «Активный житель74» стартовал опрос по выбору тематики новогоднего городка на площади Революции.

Ежегодно на Площади Революции возводится главный ледовый городок Челябинска. В новогодние каникулы ледяная сказка приглашает в гости челябинцев и гостей города. Из года в год ледовый городок подтверждает звание самого любимого места зимнего отдыха и развлечений. Проект городка будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев.

В этот раз горожанам предложили на выбор четыре концепции: путешествия, детские сказки, знаменитые композиторы и произведения Павла Бажова.

Голосование проходит на платформе «Активный житель74» до 6 июня включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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