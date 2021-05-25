«Все хорошо, прекрасная маркиза...» Губернатор Текслер создает иллюзию наступившего светлого будущего

Челябинская область может претендовать на звание региона, достигшего светлого будущего. Такой вывод можно сделать из отчета о работе областного правительства в 2020 году, представленного сегодня депутатам Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем докладе губернатор Алексей Текслер не озвучил ни одной из проблем региона, нарастающих за время его руководства Южным Уралом подобно снежному кому. Говорил исключительно о планах, которых у него, как водится громадье.

Начал губернатор с пустых лозунгов о том, что «сегодня во власти место только целеустремленным, сильным, преданным региону людям, тем, кто принимает на себя ответственность за свой личный вклад в его развитие». При этом за время своего губернаторства Алексей Текслер не раз демонстрировал категоричное нежелание принимать ответственность на себя лично. Чего стоит его исчезновение из публичной повестки во время первой волны пандемии, обрушившейся на Южный Урал весной прошлого (как раз отчетного) года, когда о главе региона ничего не было слышно, а с южноуральцами и журналистами общались его замы и подчиненные. Или категоричное нежелание г-на Текслера обсуждать с общественниками острые вопросы экологического состояния Челябинска, когда в качестве «парламентеров» к активистам отправлялись опять-таки вице-губернаторы.

Поражает и тотальная слепота главы региона по отношению к ситуации в медицине региона. Казалось бы, только ленивый не говорил о нехватке медицинского персонала в больницах области. Весь прошлый год не утихали скандалы, связанные с задержкой и неправильным начислением «ковидных» надбавок, закрытием отделений в больницах.

Но г-на Текслера это мало интересует. Зато он бодро сообщил депутатам и общественникам о планах по строительству новых больничных комплексов в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске, 78 новых объектов медицины, поликлиник и стационаров в Нязепетровске, Аргаяшском, Ашинском и Красноармейском районах, 54 ФАПов до 2024 года. О том, кто будет работать в новых медицинских учреждениях, губернатор благоразумно промолчал. Ведь уже сейчас в регионе есть ФАПы, так и не начавшие функционировать из-за отсутствия медперсонала.

Не стал говорить глава региона и о проблемах образования, опять-таки ограничившись рассказом о планах. Попутно поведал о строительстве современного межуниверситетского кампуса. А еще г-н Текслер поделился с присутствовавшими мечтой о создании в южноуральской столице IT-квартала, где в одной локации будут сочетаться разные форматы – от коворкингов и офисов до производственных площадок и многофункциональных пространств.

Как видим, у нынешнего губернатора уровень фантазии ничуть не уступает его предшественнику Борису Дубровскому, пообещавшему южноуральцам буквально преобразить Челябинск для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Теперь с проблемным «наследием» Дубровского теперь приходится разбираться «команде Текслера».

Например, с конгресс-холлом «Крылья». По словам Алексея Текслера, вместо конгрессно-выставочного центра с коммерческими площадями на его месте появится дворец бракосочетаний с концертным и выставочным залами. Разумеется, ни о каком частно-государственном партнерстве, рассказами о котором кормил южноуральцев Борис Дубровский, речь уже не идет.

Впрочем, это не означает, что Алексей Текслер, в отличие от своего предшественника, в такое партнерство не верит. Еще как верит. Но теперь – в плане развития спортивных объектов. Так, по словам губернатора, на северо-западе Челябинска, на Университетской набережной, появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов олимпийского уровня. В их число войдут универсальный спортивный комплекс, центр экстремальных видов спорта, аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном, а также 6 крытых теннисных кортов. И все это будут частные инвестиции.

Так что, как видим, и в жизни г-на Текслера есть своя мечта. Правда, до настоящего дня частные инвесторы не горели желанием масштабно вкладываться в объекты спортивной инфраструктуры. Так что, вероятно, теперь мы снова имеем дело с проектом «Наследие». На сей раз «Наследие Текслера». Чем закончился подобный проект Бориса Дубровского – всем известно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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